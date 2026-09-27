Kayseri’de bin 800 yıllık gizemli anıt mezar!

Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı Mahallesi'nin doğusunda, eğimli bir tepenin yamacında yer alan anıt mezarın M.S. 2-3. yüzyıllarda inşa edildiği belirtiliyor. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak yapılan yapı, arazinin eğimi nedeniyle iki katlı bir görünüm taşıyor.

TEKFUR YA DA ÜST RÜTBELİ ASKER MEZARI

Panlı Mahalle Muhtarı Yakup Karagöz, tarihi yapının mahalle açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek korunması gerektiğini söyledi. Anıt mezarın taşlarının yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgeden getirildiğinin anlatıldığını belirten Karagöz; "Anıt mezarımızın Roma Dönemi'ne ait olduğu biliyoruz. Buradaki yatan kişinin ise Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nda görev yapan üst düzey idari yönetici Tekfur yada üst rütbeli bir asker olduğu tahmin ediliyor.

KİLİT TAŞI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Zaman içerisinde yıpranan yapının bazı taşlarının düşmeye başladığını belirten muhtar Yakup Karagöz, özellikle giriş bölümündeki kilit taşının tehlike oluşturduğunu söyledi. Karagöz; "Düşen taşlar tehlike arz etmeye başladı. Giriş kısmını küçük bir kilit taş tutuyor. Bu taş ufalanmaya başlamış. Eğer bu taş düşerse kubbe şeklindeki tavan tamamen çöker. Restorasyon çalışması yapılıp bu tarihi yapının hem köyümüze hem de turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu yapı köyümüzü temsil eden bir yapı" diye konuştu.

GEÇMİŞİ ARAŞTIRILSIN ÇAĞRISI

Tarihi yapının uzmanlar tarafından detaylı şekilde incelenmesini de isteyen Yakup Karagöz, anıt mezarın geçmişinin ortaya çıkarılmasını ve gerekli restorasyon çalışmalarının yapılmasını istediklerini belirterek; "Yaklaşık bin 800 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Panlı Anıt Mezarı'nın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin turizm değerlerinden biri haline getirilmesi bekleniyoruz" dedi.