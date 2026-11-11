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Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:59

Kayseri’de bir kişi evinde ölü bulundu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA İHA
Kayseri’de bir kişi evinde ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katında, Y.K. (35), ev arkadaşı tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de bir kişi evinde ölü bulundu!
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