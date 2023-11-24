Kayseri’de çifte cinayet: İki kardeş başlarından vurularak öldürüldü

Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. Katında yaşayan yabancı uyruklu 3 kişi arasında kavga çıktı.

Sebebi belirlemeye kavgada kimliği belirlenemeyen şüpheli Muhammed Alhalaf ve Ahmet Alhalaf adlı kardeşleri silahla vurdu. Bekar evinden gelen silah sesleri üzerine komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekipleri iki kardeşi boğazlarından vurularak öldürülmüş halde buldu.

Cesetler olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayı ile ilgili soruşturma başlattı.