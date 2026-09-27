Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymadı! Kaza yapmış halde yakalandı: 255 bin lira ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada, A.K. yönetimindeki 38 AEN 568 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.
'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI
Ekiplerin ihtarına uymayarak gözden kaybolan A.K., uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde kaza yapmış halde yakalandı.
255 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI
Yapılan kontrollerde A.K.'nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada otomobilde bulunan yolcu H.G. ve A.K. hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALI
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Öte yandan A.K.'nin ikinci kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan yakalandığı belirlenirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.