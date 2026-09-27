Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymadı! Kaza yapmış halde yakalandı: 255 bin lira ceza kesildi

255 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI

Yapılan kontrollerde A.K.'nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada otomobilde bulunan yolcu H.G. ve A.K. hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.