Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymadı! Kaza yapmış halde yakalandı: 255 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:37

Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymadı! Kaza yapmış halde yakalandı: 255 bin lira ceza kesildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ‘dur’ ihtarına uymayarak gözden kaybolan sürücü kaza yapmış halde bulundu. Yapılan kontrollerde 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 255 bin TL idari para cezası yazıldı.

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İHA Yaşam
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada, A.K. yönetimindeki 38 AEN 568 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Ekiplerin ihtarına uymayarak gözden kaybolan A.K., uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde kaza yapmış halde yakalandı.

255 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI

Yapılan kontrollerde A.K.'nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada otomobilde bulunan yolcu H.G. ve A.K. hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Öte yandan A.K.'nin ikinci kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan yakalandığı belirlenirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymadı! Kaza yapmış halde yakalandı: 255 bin lira ceza kesildi
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