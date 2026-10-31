Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 'dur' ihtarına uymadı: Mukavemet gösteren sürücüye 360 bin lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:26

Kayseri'de "dur" ihtarına uymadı: Mukavemet gösteren sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplere zor anlar yaşatan ve mukavemet gösteren sürücü polis otosunda kafes kısmına binmemekte direnerek, ‘başımı eğemezsiniz’ dedi. Alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL idari para cezası yazıldı.

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İHA Yaşam
Kayseri’de dur ihtarına uymadı: Mukavemet gösteren sürücüye 360 bin lira ceza kesildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, O.D. yönetimindeki 38 SH 467 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI

Ekiplerin ihtarına riayet etmeyen O.D. kaçmaya başladı. O.D. kısa süren kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak'ta polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakayı ele veren O.D. polis ekiplerine zor anlar yaşatarak mukavemet gösterdi.

360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ!

Ekipler tarafından polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen O.D. direnerek, ekiplere 'başımı eğemezsiniz' dedi. Gözaltına alınan sürücü gerekli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan, karakolda alkol testini reddeden O.D.'ye trafiğin ilgili maddelerinden 360 bin TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi. Otomobilde 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kayseri'de "dur" ihtarına uymadı: Mukavemet gösteren sürücüye 360 bin lira ceza kesildi
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