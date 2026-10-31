Kayseri'de "dur" ihtarına uymadı: Mukavemet gösteren sürücüye 360 bin lira ceza kesildi

360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ!

Ekipler tarafından polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen O.D. direnerek, ekiplere 'başımı eğemezsiniz' dedi. Gözaltına alınan sürücü gerekli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan, karakolda alkol testini reddeden O.D.'ye trafiğin ilgili maddelerinden 360 bin TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi. Otomobilde 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör