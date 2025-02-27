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Giriş Tarihi: 27.2.2025 00:41

Kayseri’de eski sevgili dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı!

Kayseri'de 19 yaşındaki A.P. isimli şahıs ile eski sevgilisi S.A. ile karşılaştı. Aralarında tartışma çıkması üzerine genç kız annesi M.A. ve kız kardeşi Z.B.A.’yı yanına çağırdı. Olayın büyümesi üzerine A.P., eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

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Kayseri’de eski sevgili dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki şahıs ile eski kız arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. (19) yanındaki bıçak ile anne M.A. ve kızları S.A. ve Z.B.A.'ya saldırdı. Anne ve kızları vücutlarına aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı anne ve 2 kızı da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.P. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de eski sevgili dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı!
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