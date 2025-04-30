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Giriş Tarihi: 30.4.2025 22:37

Kayseri’de FETÖ’den aranan 3 kişi kıskıvrak yakalandı!

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 1’i hükümlü 3 firari yapılan çalışmalar kapsamında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, diğer 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA
Kayseri’de FETÖ’den aranan 3 kişi kıskıvrak yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.A. (47) ile 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan meslekten ihraç müfettiş yardımcısı M.T. (37) ve örgütün emniyet yapılanmasına yer alan F.K.'nın (50) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 'gaygubet' adı verilen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişiden A.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri’de FETÖ’den aranan 3 kişi kıskıvrak yakalandı!
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