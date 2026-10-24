Kayseride fuhuş operasyonunda 10 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 'Masaj salonu' adı altında faaliyet gösteren 5 işletmede fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 ay süren çalışmalarda belirlenen 13 adrese 50 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 18 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör