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Giriş Tarihi: 26.10.2026

Kayseri’de gastronomi şöleni

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de gastronomi şöleni
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KAYSERİ'de düzenlenen 4. Gastronomi Günleri, yöresel yemeklerden şef atölyelerine, panellerden yemek yarışmalarına uzanan etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden lezzetlerin tanıtıldığı organizasyon, kentin mutfak mirasını geleceğe taşıyor. Şefler, öğrenciler, kadın girişimciler ve gastronomi tutkunlarını bir araya getiren organizasyonda, geleneksel tarifler modern yorumlarla buluştu. Etkinliklerde yerel ürünlerin turizmde kullanımı, kadın girişimciliği, markalaşma ve Kayseri mutfağının uluslararası tanıtımı konuları ele alındı. Peskütan çorbası, Kayseri mantısı, Niğde tava, soğanlı pide ve çiğ köfte atölyeleri düzenlendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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