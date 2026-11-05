Kayseri’de ikamet alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa süre içerisinde itfaiye ekipler tarafından söndürülürken, kontrol altına alındı. Polis ekipleri de maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı. Evden çıkan alevlerde çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.