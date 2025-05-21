Kayseri’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'deki olay, Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. ile E.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan arbede sırasında M.Ş.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.Ö.'nün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri M.Ş. ve olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.