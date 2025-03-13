Kayseri’de ilginç anlar! Yaşlı kadının soygun denemesini görenler şaştı kaldı! Taşla vurdu yetmedi biber gazı...

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı.

Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.