Kayseri’de kan donduran kaza: Yolcu otobüsü ile otomobil birbirine girdi! 2 ölü 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsüyle Hüseyin B.'nin (39) kullandığı 38 EJ 473 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otobüs park halindeki 34 LU 0053 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsüyle eşi Emine B. ve 10 yaşındaki oğlu E.B. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan aileyi çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin ve Emine B. çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Çiftin yaralanan çocukları E.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.