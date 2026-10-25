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Giriş Tarihi: 25.10.2026 08:59 Son Güncelleme: 25.10.2026 09:03

Kayseri’de korkutan araç yangını! Çalıştırdığı gibi alev topuna döndü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Bir otomobil çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev aldı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Kayseri’de korkutan araç yangını! Çalıştırdığı gibi alev topuna döndü
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 PE 621 plakalı otomobil çalıştırılmak için kontağa basıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipleri kısa süren çalışmaları sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Otomobil çalıştırılırken alev aldı: Yangına itfaiye müdahale etti! | Video

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kayseri’de korkutan araç yangını! Çalıştırdığı gibi alev topuna döndü
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