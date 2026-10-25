Kayseri’de korkutan araç yangını! Çalıştırdığı gibi alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 PE 621 plakalı otomobil çalıştırılmak için kontağa basıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı.
OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipleri kısa süren çalışmaları sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Otomobil çalıştırılırken alev aldı: Yangına itfaiye müdahale etti! | Video