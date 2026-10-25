Kayseri’de korkutan araç yangını! Çalıştırdığı gibi alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 PE 621 plakalı otomobil çalıştırılmak için kontağa basıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten motor kısmından alev aldı.