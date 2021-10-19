Kayseri'de kripto para operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında Melikgazi ilçesinde kripto para ürettiği belirlenen F.E adlı kişinin evine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramalarda kripto para üretim cihazı (Mining) ile kripto para üretiminde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira olan 3 adet anakart, 22 ekran kartı, 3 işlemci, 4 Power Supply, 3 adet 16 GB USB bellek mantıksal yazılım sistemi ile 3 mining sistemi ele geçirildi. Jandarma ekipleri kaçan kripto para üreten F.E.'yi ise yakalayarak gözaltına aldı. F.E hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan işlemlere başlatıldığı kaydedildi.