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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Kayseri'de Kuran bülbülü 738 öğrenci belge aldı

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Kayseri’de Kuran bülbülü 738 öğrenci belge aldı
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Kayseri'de Kuran kurslarında ve hafızlık proje okullarında eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, öğrencileri yetiştiren aileleri ve hocalarını tebrik etti. Şahin, birkaç hafta önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zeynel Abidin Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 23 yaşındaki hafız Nurcan Dulkar'a rahmet diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş grubunun eğitimine önem verdiğini belirten Şahin, "Çocuklarımızın kalbine Allah, Peygamber ve bayrak sevgisini, milli ve manevi değerlerimizi aşıladığımız zaman geleceğimizden emin olabiliriz. 4-6 yaştan başlayarak ölünceye kadar herkese Kuran'ı ve dinini öğrenme imkânı sunuyoruz. Kadın-erkek, genç-yaşlı, kim isterse herkese dinini ve Allah'ın kitabını öğrenme imkânı sunuyoruz" dedi. Konuşmaların ardından 738 öğrenciye belgeleri verildi.

#KAYSERİ #DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
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Kayseri'de Kuran bülbülü 738 öğrenci belge aldı
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