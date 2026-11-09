Kayseri’de nefes kesen kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün savunması pes dedirtti

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen K.A.'nın kaçarken ani hareketler sergilediği sırada otomobilin bir bölümüne kafasını vurması sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen K.A.'nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu anlaşıldı.