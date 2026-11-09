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Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:09

Kayseri’de nefes kesen kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün savunması pes dedirtti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen olay kameraya anbean yansırken, sürücünün savunması pes dedirtti. İşte detaylar…

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Kayseri’de nefes kesen kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün savunması pes dedirtti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde seyreden K.A. yönetimindeki 38 APM 293 plakalı otomobil şüphe üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan K.A., kaçarken nefes kesen kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI

Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen K.A.'nın kaçarken ani hareketler sergilediği sırada otomobilin bir bölümüne kafasını vurması sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen K.A.'nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu anlaşıldı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., gazetecinin 'Polisten neden kaçtın?' sorusuna 'aracım trafikten mendi' diyerek cevap verdi. K.A.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparkta kaldırıldı.

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Öte yandan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan K.A. ile ekipler arasında yaşanan ve film sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean görüntülendi. K.A.'nın tehlikeli şerit değiştirerek, trafiği tehlikeye soktuğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MELİKGAZİ #KAYSERİ

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Kayseri’de nefes kesen kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün savunması pes dedirtti
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