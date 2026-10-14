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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:53

Kayseri’de oğul dehşeti! Babasını öldürüp canını kıymaya kalktı

Kayseri’de baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak öldüren A.D., olayın ardından ilaç içerek intihara kalkıştı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de oğul dehşeti! Babasını öldürüp canını kıymaya kalktı
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Olay, merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerindeki 8 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., babasını bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHARA KALKIŞTI

Babasını öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkıştığı belirtilen A.D.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Süleyman Dirik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#KAYSERİ #MELİKGAZİ
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Kayseri’de oğul dehşeti! Babasını öldürüp canını kıymaya kalktı
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