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Giriş Tarihi: 26.10.2026 23:37

Kayseri’de otomobille çarpışan minibüs dükkana daldı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı.

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İHA
Kayseri’de otomobille çarpışan minibüs dükkana daldı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye Nesibe Mahallesi Alpay Sokak'ta, M.Ş. yönetimindeki 38 AER 763 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 38 AIA 826 plakalıminibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobildeki 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İncelemelerin ardından otomobil ve minibüs çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#KOCASİNAN #KAYSERİ
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Kayseri’de otomobille çarpışan minibüs dükkana daldı: 2 yaralı
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