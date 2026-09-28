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Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:52

Kayseri’de oyuncak silahı okula doğrultan şahıs gözaltına alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir okulun önünde oyuncak silahla dolaşarak silahı okul binasına doğrultan 21 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayı duyan veliler okul önünde toplandı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de oyuncak silahı okula doğrultan şahıs gözaltına alındı
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Küçükçay Sokak'ta bulunan Kazım Karabekir İlkokulu önünde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.K. (21), elindeki oyuncak silahla okul çevresine geldi. Bir süre okulun çevresinde dolaşan M.K., oyuncak silahı okul binasına doğru doğrulttu.

Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALADI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu M.K., okuldan bir süre uzaklaştıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı duyan veliler de okul önüne gelirken, bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

#KAYSERİ

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Kayseri’de oyuncak silahı okula doğrultan şahıs gözaltına alındı
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