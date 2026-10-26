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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:33

Kayseri’de park kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 45 yaşındaki Mesut Aydın, bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de park kavgası kanlı bitti! 1 ölü
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki kişi arasında yaşanan park yeri anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı. Derebağ Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan Hüseyin Ç. ile Mesut Aydın arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda Hasan Hüseyin Ç., Aydın'ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 45 yaşındaki Mesut Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#KAYSERİ
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Kayseri’de park kavgası kanlı bitti! 1 ölü
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