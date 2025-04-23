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Giriş Tarihi: 23.4.2025 22:59

Kayseri’de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, M.K, tabancayla ateş ettiği İ.D. ve yanındaki A.E'yi yaraladı. Bu sırada olaya müdahale eden mahalle bekçisi saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA
Kayseri’de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula Sokak'ta, M.K. ile İ.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K, tabancayla ateş ettiği İ.D. ve yanındaki A.E'yi yaraladı. Bu sırada olaya müdahale eden mahalle bekçisi, etrafa rastgele ateş açan şüpheli M.K'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İ.D. ile A.E. Kayseri Şehir Hastanesine, M.K. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kayseri’de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı!
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