Kayseri’de sır olay: Evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta ikamet eden 5 yaşındaki M.K. iddiaya göre evde birden fenalaşarak bayıldı. Yakınlarının 112 Acil Sağlık Merkezi'ni araması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.