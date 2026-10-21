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Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:08

Kayseri'de tavanın çökmesi sonucu gözünü kaybeden kadının oğlu konuştu: Akla, hayale gelecek bir olay değil!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde kanepede uzanırken tavanın çökmesi sonucu yaralanan 75 yaşındaki Fatma Özer'in burnu kırıldı ve bir gözü görme yetisini kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaşlı kadının oğlu Zafer Özer, müteahhitlere tepki göstererek, "Akla hayale gelecek bir olay değil, evde otururken tavan başınıza çöküyor" dedi.

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İHA Yaşam
Kayseri’de tavanın çökmesi sonucu gözünü kaybeden kadının oğlu konuştu: Akla, hayale gelecek bir olay değil!
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Kayseri'nin Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın 3. katında yaşayan Fatma Özer'in (75) üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten tavan çöktü.

YAŞLI KADIN BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünü kaybettiği öğrenildi.

"AKLA, HAYALE GELECEK BİR OLAY DEĞİL"

Olayı anlatan kadının oğlu Zafer Özer, "Pazartesi günü akşam saatlerinde annem, kanepede uzanırken yukarıdan yüksek bir gürültüyle tavanın sıvası üstlerine çöküyor. Yanında bulunan ablam ilk müdahaleyi yapıyor. Sonrasında polis ve ambulansa haber veriyorlar. Annem Erciyes Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Sonrasında ameliyata alındı ve gözünün mercek ile ağ tabakasının yarıldığını söylediler. Bundan dolayı annem görme kabiliyetini kaybetti. Çok üzgünüz. Tedavisi halen devam ediyor. Görünmez bir kaza oldu. İnşallah başkasının başına gelmez. Müteahhitlere de seslenmek istiyorum. İnsanlar evlerinde güvende otursunlar. Ben daha önce böyle bir görmedim. Akla, hayale gelecek bir olay değil. Televizyon izlerken bir anda tavan başınıza çöküyor" diye konuştu.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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