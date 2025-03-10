Kayseri’de tünel inşaatında kaya düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

5 işçinin kaya parçalarının düştüğünü fark ederek kaçtığını belirten Çiçek, şunları kaydetti: "Maalesef 1 vatandaşımız kafasına kaya parçası çarpması sonucunda vefat ediyor, diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Kendisi şu an hastaneye intikal etti. Bir göçük değil, kaya düşmesi. Çok şükür, 5 kardeşimiz yara almıyor. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldım. İçeride ekskavatör var, çalışmayı durdurduğu sırada olay oluyor. Durumu araştırıyoruz. Başımız sağ olsun."