Kayseri’de yaşlı adam park halindeki araçta ölü bulundu!

Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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