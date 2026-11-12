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Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:50

Kayseri’de yaşlı adam park halindeki araçta ölü bulundu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 70 yaşındaki Hacı Bekir A., park halindeki aracında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de yaşlı adam park halindeki araçta ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

Bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Hacı Bekir A.'nın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Kayseri’de yaşlı adam park halindeki araçta ölü bulundu!
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