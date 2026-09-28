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Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:26

Kayseri'deki feci kaza yürekleri dağladı! Üzerine kaya düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde babasının kucağında kayalıklarda dolaşırken üzerine kopan kaya parçaları düştü. 3 yaşındaki Kaan Şen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik Kaan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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DHA Yaşam
Kayseri’deki feci kaza yürekleri dağladı! Üzerine kaya düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi
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Kayseri'e dün saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta acı olay meydana geldi. R.Ş., oğlu Kaan Şen'i kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı.

BABA VE OĞLUNUN ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Kaan Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaan Şen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kaan Şen'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Kaan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'deki feci kaza yürekleri dağladı! Üzerine kaya düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi
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