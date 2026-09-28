Kayseri’deki feci kaza yürekleri dağladı! Üzerine kaya düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi

Kayseri'e dün saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta acı olay meydana geldi. R.Ş., oğlu Kaan Şen'i kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı.
BABA VE OĞLUNUN ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ
Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kaan Şen'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Kaan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.