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Giriş Tarihi: 15.10.2026 21:10

Kayseri’deki üçlü cinayet vahşetinde sanık hakim karşısında!

Kayseri'de üç kişinin öldürüldüğü Hunat Mahallesi cinayeti davasında, olayın ardından yurt dışına kaçan Mehmet Yılmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı savunmasında öldürme kastı olmadığını iddia ederken, maktul yakınları söz konusu cinayetlerin planlı olduğunu öne sürdü.

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İHA Yaşam
Kayseri’deki üçlü cinayet vahşetinde sanık hakim karşısında!
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul yakınları da katıldı. Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı öldürmek, iki kişiyi de yaralamakla suçlanıyor.

"TEHDİT EDİLDİM"


Savunmasında 2020'den itibaren tehdit edildiğini ve silahlı saldırılara uğradığını öne süren Yılmaz, olay günü kuzenleri ve dayısıyla karşılaştığını anlattı. Yanında bulunan silahı kendisini korumak amacıyla taşıdığını belirten sanık, karşı tarafın kendisini bıçaklarla çevrelediğini iddia etti. Silahı nasıl ateşlediğini hatırlamadığını ve o sırada sigortanın atması gibi bir an yaşadığını söyleyen Yılmaz, öldürme kastı olmadığını savunarak, "Ben katil değilim, öldürmek istemedim, öldürmeye önceden karar vermedim" dedi.

SANIK AVUKATLARI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ


Sanık avukatları, müvekkillerinin tehdit altında yaşadığını ve olay günü karşılaşmanın tesadüf olduğunu savunarak haksız tahrik indirimi istedi. Görüntülerin yeniden incelenmesini talep eden avukatlar, maktullerin elinde bıçak bulunduğunu öne sürdükleri kayıtları da mahkemeye sunduklarını belirtti.

MAKTUL YAKINLARI CİNAYETİN PLANLI OLDUĞUNU SAVUNDU


Maktul yakınları, sanığın anlatımına tepki göstererek yaşadıkları acıyı dile getirdi. Ailenin avukatları ise cinayetin önceden planlandığını ve sanığın kaçışının organize edildiğini ileri sürerek tasarlayarak kasten öldürmeden ceza almasını talep etti.

SAVCILIK ÜÇ KEZ KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ

Mahkeme, savunma tarafının yeni bilirkişi raporu alınması ve tanık dinlenmesi taleplerini reddetti. Savcılık, Mehmet Yılmaz'ın üç kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Ayrıca katılan sanık Oğuzhan Yılmaz'ın ise silahla tehdit suçundan cezalandırılması talep edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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#KAYSERİ

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Kayseri’deki üçlü cinayet vahşetinde sanık hakim karşısında!
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