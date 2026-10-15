Kayseri’deki üçlü cinayet vahşetinde sanık hakim karşısında!

SANIK AVUKATLARI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ



Sanık avukatları, müvekkillerinin tehdit altında yaşadığını ve olay günü karşılaşmanın tesadüf olduğunu savunarak haksız tahrik indirimi istedi. Görüntülerin yeniden incelenmesini talep eden avukatlar, maktullerin elinde bıçak bulunduğunu öne sürdükleri kayıtları da mahkemeye sunduklarını belirtti.



MAKTUL YAKINLARI CİNAYETİN PLANLI OLDUĞUNU SAVUNDU



Maktul yakınları, sanığın anlatımına tepki göstererek yaşadıkları acıyı dile getirdi. Ailenin avukatları ise cinayetin önceden planlandığını ve sanığın kaçışının organize edildiğini ileri sürerek tasarlayarak kasten öldürmeden ceza almasını talep etti.



SAVCILIK ÜÇ KEZ KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ



Mahkeme, savunma tarafının yeni bilirkişi raporu alınması ve tanık dinlenmesi taleplerini reddetti. Savcılık, Mehmet Yılmaz'ın üç kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Ayrıca katılan sanık Oğuzhan Yılmaz'ın ise silahla tehdit suçundan cezalandırılması talep edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.