Kayserili aşçı Eslem de yangında can verdi: Çok sevdiğin babana böylemi ulaşacaktın

Bolu'daki yangın faciası, Kayseri'ye de uzandı. Kayserili 25 yaşındaki Eslem Uyanık Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybetti. Eslem Uyanık, otelde aşçı olarak çalışıyordu. Lise yıllarından beri aşçılık hayali kuran Uyanık, üniversitede Rus dili ve edebiyatı bölümünü okumasına rağmen aşçılık tutkusundan hiç vazgeçmedi.

YAZLARI ALAÇATI'DA KIŞLARI KARTALKAYA'DA ÇALIŞIYORDU

Yazları Alaçatı'da, kışları da Kartalkaya'da çalışarak hayallerini gerçekleştiren Eslem Uyanık'ın ölümü çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu. Eslem'in mutfaktayken çektikleri eğlenceli videolarını paylaşan arkadaşları; "Canım arkadaşım, hep neşe doluydun. Böyle olmamalıydı" yorumunda bulundu. Yorumlarda Eslem Uyanık'ın iyi bir şef olmak için büyük fedakârlık ve çaba sarf ettiği kaydedildi.

ÇOK SEVDİĞİN BABANA BÖYLEMİ KAVUŞACAKTIN

Kayserili aşçı Eslem Uyanık'ın 1 buçuk yıl önce babasını kaybettiği ve bu nedenle çok zor günler yaşadığı öğrenildi. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Eslem'in bir komşusu "1.5 sene önce babasını kaybetti. Buradan ambulansa babasını bindirirken attığı çığlıklar hala kulaklarımda. Babasının ölümünü hiç kabullenememişti. Eslem o çok sevdiğin babana böyle mi kavuşacaktın" dedi.

EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORLARDI

Eslem Uyanık'ın sevgilisi ile dünya evine gireceği ancak babasının ölümü nedeniyle ertelediği ortaya çıktı. Uyanık'ın dünya evine girmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. genç aşçının aynı zamanda mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenilirken ölümü ise memleketi Kayseri'de de büyük üzüntü yarattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eslem Uyanık memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Uyanık için Orgeneral Hulusi Akar Caminde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eslem'in annesi Hatice ile akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Eslem Uyanık cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.