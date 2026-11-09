Kayseri’nin lezzetleri ve yeşil vizyonu COP31’de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kentin kültürel, gastronomik ve çevresel değerlerini uluslararası katılımcılarla buluşturacak. Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen 7 ilden biri olan Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülecek çalışmalarla organizasyonda yer alacak. Büyükşehir Belediyesi, kültürel tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu şehircilik uygulamalarını da dünya kamuoyuna aktaracak.

KAYSERİ'NİN LEZZETLERİ DÜNYAYA TANITILACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), geleneksel el sanatları ve el emeği ürünlerini COP31 kapsamında sergileyecek. Kentin köklü kültürel mirasını ve üretim zenginliğini yansıtan eserler, uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraki KAYTUR ise Kayseri mutfağının yöresel lezzetlerini tanıtacak. Ziyaretçilere kentin gastronomi kültürünü yansıtan ürünler sunulurken, yerel ürünlerin tanıtımı ve satışı da gerçekleştirilecek. Böylece Kayseri'nin kültürel ve gastronomik değerleri küresel ölçekte tanıtılacak.

12'Sİ ELEKTRİKLİ 20 OTOBÜSLE ULAŞIM DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, COP31'in ulaşım organizasyonunda da aktif rol üstlenecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından görevlendirilecek 20 otobüs, konferans alanına yönelik ring seferleriyle katılımcılara hizmet verecek. Otobüslerin 12'sinin elektrikli olması, zirvenin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla hem organizasyonun ulaşım altyapısını destekleyecek hem de çevre dostu toplu taşıma yaklaşımını uluslararası platformda sergileyecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ANLATILACAK

COP31 kapsamında düzenlenecek panellerde konuşmacı olarak yer alması planlanan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin çevre ve sürdürülebilirlik yatırımlarını anlatacak. Büyükkılıç'ın, yenilenebilir enerji çalışmaları, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu belediyecilik uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Böylece Kayseri'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki tecrübeleri uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

KAYSERİ'NİN DEĞERLERİ DÜNYA SAHNESİNDE

COP31'e 197 ülkeden katılım beklendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. COP31'in Kayseri'nin uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, kentin köklü tarihini, kültürel mirasını, gastronomi zenginliğini ve çevre dostu belediyecilik anlayışını dünyaya tanıtacaklarını ifade etti. Büyükkılıç, zirveye katılacak uluslararası ziyaretçileri Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tatmaya, geleneksel el sanatlarını keşfetmeye ve şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanımaya davet etti.

KAYSERİ'YE 50 YILLIK ÇEVRE YATIRIM

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Molu bölgesinde kurulması planlanan Entegre Katı Atık Tesisi'nin fizibilite raporunun Bakanlık tarafından onaylandığını açıkladı. Kentin yaklaşık 50 yıllık atık bertaraf ihtiyacını karşılaması hedeflenen tesiste, atık ayrıştırma, enerji üretimi, tıbbi atık sterilizasyonu ve düzenli depolama sistemleri yer alacak. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 467 bin 642 ton katı atığı bertaraf ederek 47 milyon kWh elektrik üretti. Ayrıca atık ısısıyla çalışan seralarda 450 ton domates yetiştirildi.

ATIK SU ÇAMURUNDAN 22,5 MİLYON TL'LİK ENERJİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), atık su arıtma tesislerinde ürettiği biyogazı elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor. KASKİ bünyesindeki 33 konvansiyonel ve 49 doğal atık su arıtma tesisinde 2025 yılı boyunca 67 milyon 350 bin metreküp atık su arıtıldı. Arıtma sürecinde oluşan çamurdan 2 milyon 995 bin 155 metreküp biyogaz elde edildi. Biyogazın jeneratörlerde kullanılmasıyla 22 milyon 471 bin 767 TL değerinde elektrik enerjisi üretildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmalarla çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağladıklarını belirtti.

KAYSERİ'DE TOPLU ULAŞIMIN ENERJİSİ RÜZGÂRDAN

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 21 megavat kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali, ilk yılında yaklaşık 45 milyon kilovatsaat elektrik üreterek raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. Santral sayesinde ilk işletme yılında yaklaşık 15 bin ton karbon emisyonu önlendi. Ulaşım ihtiyacını aşan elektrik üretimi ise ulusal şebekeye aktarıldı. Kayseri'nin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki bu yatırımı, 2025 Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kamu Yeşil Dönüşüm Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

MİLLET BAHÇESİ'NE ULUSLARARASI ÖDÜL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, çevre kalitesi, sürdürülebilirlik ve başarılı park yönetimi kriterleriyle uluslararası Green Flag Award (Yeşil Bayrak) ödülüne layık görüldü. Ödül, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Peyzaj İstanbul Fuarı'nda takdim edildi. Bu başarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın daha yeşil ve yaşanabilir Kayseri hedefi doğrultusunda yürütülen çevre dostu çalışmaların uluslararası alanda takdir gördüğünü ortaya koydu.