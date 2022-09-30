Haberler Yaşam Haberleri Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 23:51 Son Güncelleme: 30.9.2022 23:51

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 8. Haftasında Trabzonspor, Kayserispor’a konuk oluyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler canlı yayın bilgilerine erişmek isteyerek “Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Süper Lig 8. Hafta Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. Haftasında Kayserispor deplasmanına gidiyor. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler maça ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularının üzerinden detayları öğrenmeye çalışıyor.

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
  • Kayserispor Trabzonspor maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR, KAYSERİSPOR'A KONUK OLACAK

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'un konuğu olacakken, iki takım ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmalar tamamlanırken, bordo-mavililer bugün saat 16.00'da Kayseri'ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

51. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KAYSERİ'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.

Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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