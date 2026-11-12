Kayseri’ye şehit ateşi düştü: Önder’in ailesine acı haber verildi

Malatya'dan acı haber geldi. Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen, evli ve bir çocuk babası Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehadet haberi yürekleri dağladı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Kasım 1998 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen şehit Serkan Önder'in evli ve bir çocuk babası olduğu bildirildi. Şehit Önder'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.