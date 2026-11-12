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Giriş Tarihi: 12.11.2026 23:51

Kayseri'ye şehit ateşi düştü: Önder'in ailesine acı haber verildi

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen askerler arasında Kayseri doğumlu Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in de yer aldığı öğrenildi.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Kayseri’ye şehit ateşi düştü: Önder’in ailesine acı haber verildi
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Malatya'dan acı haber geldi. Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen, evli ve bir çocuk babası Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehadet haberi yürekleri dağladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Kasım 1998 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen şehit Serkan Önder'in evli ve bir çocuk babası olduğu bildirildi. Şehit Önder'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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#KAYSERİ

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü: Önder'in ailesine acı haber verildi
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