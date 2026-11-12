Kayseri’ye şehit ateşi düştü: Önder’in ailesine acı haber verildi

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Kasım 1998 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen şehit Serkan Önder'in evli ve bir çocuk babası olduğu bildirildi. Şehit Önder'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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