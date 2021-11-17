Kaza değil, kadın cinayeti çıktı: 80 metre sürüklenen kadının üzerinden 3 kez geçmiş!

ARABASINDA KAN İZLERİ DURURKEN "ÇARPMIŞ, KAÇMIŞ" DEDİ

Ö.O'nun aracının kaza yerinde olmasından şüphelendiğini belirten acılı kardeş; "Ben şüphelendim. Aracın ve ablamın kaza yerinde olması beni şüpheye düşürdü. Araç evin önündeydi. Daha sonra hastanede polis memurları geldi. Ö.O'u ve arkadaşı F.T'Yi aldı." şeklinde konuştu.

Müslüm Kılıç; "Ben de arabayı tekrar incelemeye gittim. Arabanın bazı bölgelerinde kan pıhtıları ve et parçaları olduğunu gördüm. Bu kesinlikle kaza değil, kadın cinayetidir. Kıskançlıktan dolayı yaşanan vahşi bir cinayettir bu." ifadelerini kullandı.