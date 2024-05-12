Kaza geçiren polis hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de önceki gün Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Muhammet Erdem Yiğit, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'nda atış talimi yaptıktan sonra evine dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Göreve 9 ay önce başladığı öğrenilen Yiğit'in kontrolünden çıkan motosiklet, karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru Yiğit, dün Bağcılar Yüzüncüyıl Merkez Camii'nde kılınan ikindi cenaze namazının ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına katılan İstanbul Valisi Davut Gül Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi. Cenazeye İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.