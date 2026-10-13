Kaza kurbanları son yolculuğa uğurlandı

Manisa'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 11 yolcu, Bursa ve Konya'da düzenlenen cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Feci kazanın ardından yürek yakan hikâyeler kaldı. Kazada hayatını kaybeden 75 yaşındaki Mümine Eryılmaz'ın, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları için kaplıcaya giden eşi 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz'ı yalnız bırakmak istemediği için son anda tura katıldığı ortaya çıktı. Bursa'dan yola çıkan ve Denizli'ye kaplıcaya giden yolcuların içinde bulunduğu tur otobüsü Manisa Akhisar yakınlarında sürücü otoyolda döneceği sapağı kaçırınca geri manevra yapmış, o sırada arkadan gelen kereste yüklü TIR otobüse çarpmıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Mümine Eryılmaz tura Mustafakemalpaşa ilçesinden katıldı.

Eşi Süleyman Eryılmaz'ın yaşlılığa bağlı şiddetli eklem ağrıları vardı, kaplıcaya gitmek istedi. Mümine Eryılmaz da 10 gün sürecek olan kaplıca turuna, sırf eşini yalnız bırakmamak için katıldı. Eşinin tek başına zorlanabileceğini düşünen Mümine Eryılmaz adını tura yazdırdı. Kazada Mümine Eryılmaz hayatını kaybederken, eşi Süleyman Eryılmaz ise yaralandı. Mümine Eryılmaz'ın cenazesi Mustafakemalpaşa'da toprağa verilirken, eşi ise Manisa'da tedavi gördüğü için cenaze namazına katılamadı.

BURSA YASA BOĞULDU

Feci kazada hayatını kaybeden Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) için cenaze törenleri düzenlendi. Bursa'da gerçekleştirilen cenaze törenlerinin ardından 3 kişi Mustafakemalpaşa ilçesinde, 3 kişi Karacabey ilçesinde, 3 kişi Bursa merkezde ve 1 kişi ise Gemlik ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Zülfinaz Tosun ise Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



ŞOFÖRLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası adliyeye sevk edilen TIR şoförü H.K. ile tur otobüsü şoförü M.A. tutuklandı, yedek şoför M.Y. ise adli kontrolle serbest kaldı. Tur otobüsünün sürücüsü M.A. ifadesinde kazanın, yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi. TIR sürücüsü H.K. ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını belirtti. Öte yandan tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör