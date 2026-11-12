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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:00

Kaza sonrası kalp krizi geçiren sürücü 60 gün sonra hayatını kaybetti

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından kalp krizi geçiren 77 yaşındaki Abdurrahman Ekmekçi, tedavi gördüğü hastanede 60 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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İbrahim Halil ÇELİK İbrahim Halil ÇELİK
Kaza sonrası kalp krizi geçiren sürücü 60 gün sonra hayatını kaybetti
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Kaza, 12 Eylül 2026 tarihinde Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü Abdurrahman Ekmekçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ekmekçi, yaklaşık 60 gün süren yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ekmekçi'nin cenazesinin Belediye Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ADIYAMAN
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Kaza sonrası kalp krizi geçiren sürücü 60 gün sonra hayatını kaybetti
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