Kaza sonrası kalp krizi geçiren sürücü 60 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 12 Eylül 2026 tarihinde Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü Abdurrahman Ekmekçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ekmekçi, yaklaşık 60 gün süren yaşam mücadelesinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ekmekçi'nin cenazesinin Belediye Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör