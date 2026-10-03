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Giriş Tarihi: 3.10.2026 11:21

Kaza süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! Katilin suç ortağı gözaltında

Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Silahla vuruldukları belirlenen çiftin öldürülmesine ilişkin soruşturmada Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Kaza süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! Katilin suç ortağı gözaltında
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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde, 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA SANILIYORDU CİNAYET ÇIKTI

Yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ X-RAY CİHAZI ELE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, evi ateşe verip çaldığı altınlarla İstanbul'a kaçtığı ve bunları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Cinayet şüphelisi H.Ç., 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı.

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KATİLİN SUÇ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara'nın talimatıyla JASAT personelinden oluşturulan özel ekip, H.Ç.'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır'da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edilen Ç.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARAKOÇAN #ELAZIĞ

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Kaza süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! Katilin suç ortağı gözaltında
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