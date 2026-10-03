Kaza süsü verilen Üykü çifti cinayetinde yeni gelişme! Katilin suç ortağı gözaltında

KATİLİN SUÇ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara'nın talimatıyla JASAT personelinden oluşturulan özel ekip, H.Ç.'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır'da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edilen Ç.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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