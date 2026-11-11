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Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:22

Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki Ali Eren'den acı haber

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Ali Eren Yıldırım, hayatını kaybetti.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki Ali Eren’den acı haber
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Kaza, 21 Eylül tarihinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ters şeritten ilerleyen 13 yaşındaki Ali Eren Yıldırım'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletinden savrulan Ali Eren Yıldırım ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Ali Eren Yıldırım'dan acı haber geldi. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#SAKARYA
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Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki Ali Eren'den acı haber
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