Giriş Tarihi: 20.2.2025 20:55Son Güncelleme: 20.2.2025 21:21
Kazada can veren genç son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu il merkezinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Gökhan Canbaz’ın cenazesi Küre ilçesine bağlı Alacık Köyü Zeybek Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Canbaz, evli ve bir çocuk babasıydı.
Kastamonu il merkezinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Gökhan Canbaz'ın cenazesi Küre ilçesine bağlı Alacık Köyü Zeybek Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Canbaz, evli ve bir çocuk babasıydı.