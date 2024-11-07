Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tolga Çiftçi Sivassporlu futbolcunun kuzeni çıktı!

Otomobilin çarptığı 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'nin Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.