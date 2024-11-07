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Giriş Tarihi: 7.11.2024 12:38

Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tolga Çiftçi Sivassporlu futbolcunun kuzeni çıktı!

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Tolga Çiftçi hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden gencin Sivasspor'un sevilen futbolcusunun kuzeni çıktı. İşte detaylar…

İHA
Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tolga Çiftçi Sivassporlu futbolcunun kuzeni çıktı!

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'ye otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 20 yaşındaki Tolga Çiftçi'nin Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tolga Çiftçi Sivassporlu futbolcunun kuzeni çıktı!
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