Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi, memleketine uğurlandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yapan Elazığlı Polis Memuru Ahmet Sefa Beyarslan, 9 Kasım akşamı bulunduğu aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis memuru için Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, polis memurunun ailesi, il protokolü ile çok sayıda asker ve polis katıldı.Düzenlenen törende dualar edilirken, merhum polis memurunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Törenin ardından Beyarslan'ın naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanmak üzere yakınları ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde memleketi Elazığ'a gönderildi.

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