Kazada ölen kızının kalbini dinledi

Burdur'da geçtiğimiz yıl 12 Kasım'da Burdur'un Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Hayatının baharında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan Fatma Sude hayata 8 gün tutunabildi. Genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Baba Muhammet anne Mesure, canlarından çok sevdikleri evlatları Fatma Sude'nin kalbi, iki böreği ve karaciğerini bağışladı. Yapılan tetkiklerin ardından Fatma Sude Uran'ın kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde yapay kalp ile nefes alan ve son dönem kalp yetmezliği hastası Mehmet Yıldırım'a (32) uyumlu olduğu belirlendi. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı. Akdeniz Üniversitesi'nden giden ekip kalbi alıp Antalya'ya dönerken Mehmet Yıldırım Nakil için hazırlandı. Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığında Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. Ozan Erbasan, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Doç. ve Dr. Salih Özçobanoğlu oluşan ekip 3 saatlik operasyonun ardından Fatma Sude'nin Kalbi'ni Mehmet Yıldırım'a başarı ile nakletti.

32 YILDIR BU ANI BEKLİYORDUM

Nakilin ardında sağlığına yeniden kavuşan Mehmet Yıldırım, "32 yıllıdır bu anı bekliyordum.Yeni kalbimle kendimi kuş gibi hissediyorum. Hatta yeni kalbimle uçabilirim. Benim iki çocuğum var. Benle birlikte iki çocuğumda mutlu oldu. Ölene kadar Fatma Sude ve ailesi için dua edeceğim" diye konuştu. Kızını kalbini bağışlayan baba Muhammet Uran, "İki kızım vardı. Sude melek oldu. Sorduklarında hiç düşünmeden kızımın bütün organlarını bağışladım."dedi.

HEMŞİRE OLACAKTI

Nakilin ardından baba Muhammet, anne Mesure ve kızı Ayşe Didem, Fatma Sude'nin kalbini alan Mehmet Yıldırım'ın evine misafir oldu. Anne Mesure, kızı Ayşe Didem stetoskop ile Fatma Sude'nin kalbini dinledi. Kızının hemşire olmak istediğini de belirten anne Mesure, "Hemşire olup hastalara şifa dağıtacaktı. Organları ile can oldu. Onun melek gibi bir kalbi vardı. Kızımı toprağa verdim ancak kalbini dinleyebiliyorum." diye konuştu. Annesini ardından bu kez ablası Fatma Sude'nin kalbini dinleyen Ayşe Didem ise, "Yaşadığım duyguyu kelimeler ile anlatmam mümkün değil. Ablamın kalbi sağlıklı şekilde atıyor" dedi.