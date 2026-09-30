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Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:57

Kazada ölen Ukraynalı 2 kadın Antalya’da toprağa verildi

Tatil için geldikleri Antalya’da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ukraynalı Ukrayna uyruklu Valentyna Bondar (66) ve Olha Shapoval'a (54) 2 kadının cenazeleri Antalya’da Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kazada ölen Ukraynalı 2 kadın Antalya’da toprağa verildi
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Savaştan kaçarak Almanya'da yaşayan 2 kadından geriye Türkiye'ye gelirken uçakta çekindikleri fotoğraf kaldı. 25 Eylül gece saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında C.Ç. (20) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 kadın ağır yaralanırken kaldırıldıkları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Ukrayna vatandaşı olan ve ülkelerindeki savaş nedeniyle Almanya'da yaşamlarını sürdüren Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ün tatil için Antalya'ya geldikleri öğrenildi. 2 kadından geriye uçakta çekindikleri fotoğraf karesi kaldı. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can veren 2 kadının cenazeleri bugün oğlu Vitalii Bondar tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden Olha Shapoval'ün kızının Valentyna Bondar'ın oğlu Vıtalii Bondar ile evli olduğu öğrenildi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İki kadının cenazeleri toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan Valentyna Bondar'ın oğlu Vıtalii Bondar annesi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan araç sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılması istediğini söyledi.

#ALANYA
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Kazada ölen Ukraynalı 2 kadın Antalya’da toprağa verildi
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