Kazada yaralanan 26 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 1 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Gumbar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilin altında kalan sürücü Raşit Gumbar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Gumbar'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gumbar, buradaki ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun tedavi altına alınan Raşit Gumbar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alanyaknıları gözyaşlarına boğuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör