Haberler Yaşam Haberleri Kazada yaralanan polis şehit oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2023 21:54 Son Güncelleme: 12.11.2023 21:56

Kazada yaralanan polis şehit oldu

Uyuşturucu madde etkisindeyken ailesiyle tartışan ve kendilerine ait hafriyat kamyonuyla seyir halindeyken 1 polis, 2 gece bekçisi ile 6 vatandaşa çarparak yaralayan 22 yaşındaki Sezgin Açık'ın çarptığı polislerden biri olan Lütfi Baykar, 22 gün sonra şehit oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kazada yaralanan polis şehit oldu

Olay 20 Ekim Günü meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Bir süre Pendik Kurtköy istikametine giden ve sonra Maltepe sahil yoluna dönen, Sezgin Açık, önüne çıkan birçok araca çarptı. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, Maltepe Aydınevler'de polis denetim noktalarında bulunan sivil ve resmi polis araçlarına çarptı. Burada önlem alan 1 polis ile 2 gece bekçisi yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. 1 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



1 POLİS 2 BEKÇİ 6 VATANDAŞI YARALADI

Kaçmayı sürdüren Sezgin Açık, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde polislerin kamyonun lastiklerine ateş etmesiyle durduruldu. Sürücü gözaltına alınmamak için elindeki jiletle bir süre polislere direndi. Polis ekipleri, tarafından etkisiz hale getirilen Sezgin Açık, yaralı olarak gözaltına alınıp hastaneye kaldırıldı. Kaçma sırasında 1 polis ile 2 gece bekçisi ve 6 vatandaşı yaralayan Sezgin Açık, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından Tedavisi tamamlanan Sezgin Açık, önce Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sonrasında ise Beşiktaş Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

20 EKİMDEN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Korkunç olayda yaralanan polis memuru Lütfi Baykar, 20 Ekim Gününden buyana tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

AYM Can Atalay kararı ile Yargıtay'ı hedef göstermişti: Yargıtay’ın hedef alınmasına hukukçulardan sert tepki
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin, Gazzeli bebeklerin ahı yanına kalmaz
SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD uçağında 5 asker öldü
Son dakika haberler: TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti: Not bırakmış!
Gazze son dakika: Hamas görüntüleri paylaştı... İşte Beyt Hanun'da İsrail askerlerinin vurulduğu anlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’dan Yargıtay ve AYM açıklaması: Taraf olacak halim yok gerekirse...
Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait askeri uçak düştü
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
BM kuruluşlarından ortak açıklama: Gazze için acil uluslararası eylem çağrısı yapıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada yaralanan polis şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA