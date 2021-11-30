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Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:57 Son Güncelleme: 30.11.2021 13:57

Korunma Duası Okunuşu: Kazadan Ve Beladan Korunmak Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Sureler -

Korunma Duası Okunuşu: Kazadan Ve Beladan Korunmak Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Sureler -

Kaza ve bela çok büyük sıkıntılara yol açabilen ve ansızın ortaya çıkan bir durumdur. Kazalardan ve belalardan korunmak için günümüzde bazı dualar ve sureler okunmaktadır. Allah’tan (C.C) kazalardan ve belalardan korunmak, uzak durmak için yardım dilemek isteyenler bu noktada okunması tavsiye edilen duaları merak eder. Kazadan ve beladan korunmak ya da kurtulmak için okunacak dualar ve surelere bu başlık altında yer verdik. İşte kazadan ve beladan korunma duası!

Kazalardan ve belalardan korunmak için bazı dualar ve surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle evden dışarıya çıkarken, yolculuk esnasında bu dualar sıkça okunmaktadır. Kazadan ve beladan korunmak, kurtulmak için okunacak dualar ile Allah'tan (C.C) yardım dilemek isteyenler tavsiye edilen bu dualara aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, kazadan ve beladan korunmak için okunacak dua nedir? Kazandan beladan korunmak için hangi duaları okumak gerekir?

KAZADAN VE BELADAN KORUNMA DUASI

Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi bu noktada en çok okunan sureler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadis kaynaklarında da bu surelerin koruyuculuğu ile ilgili çeşitli bilgilere yer alır. Buna göre, kazadan ve beladan korunmak ya da kurtulmak için adı geçen surelerin okunması gerekir.

BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER

  • Ayetel Kürsi
  • Nas Suresi
  • Felak Suresi

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimse şu duayı okumasını buyurmuştur;

Okunuşu:

''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''

Anlamı:

Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur. (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)

BELA İLE İLGİLİ HADİSLER

Belâya uğrama aynı zamanda günahtan arınmaya ve mânen yükselmeye de vesile olur. Öyle günahlar vardır ki ancak belâya sabretmek suretiyle silinir. Hz. Âişe, Hz. Peygamber'den daha şiddetli ağrılara mâruz kalan birini görmediğini söyler (bk. Tirmizî, "Zühd", 56). Hastalığa mübtelâ olan müminin günahları affa uğrar (el-Muvaṭṭaʾ, "ʿAyn", 8; Müsned, VI, 157).

Hz. Peygamber, "Takat getirilemeyen belâlara kendinizi mâruz bırakarak zelil olmayın" buyurmuş (Tirmizî, "Fiten", 67; İbn Mâce, "Fiten", 31) ve dayanılmaz belâlardan daima Allah'a sığınmıştır (Buhârî, "Daʿavât", 23).

Bir hadise göre âfiyette olanlar, belâ ehline âhirette verilen sevabın çokluğunu görünce, "Keşke dünyada iken derimiz makasla doğransaydı" diyecekler ve onların âhiretteki haline imreneceklerdir (Tirmizî, "Zühd", 58). Bununla birlikte Allah'tan âfiyet dilemek gerekir (Tirmizî, "Daʿavât", 91; Müsned, V, 231, 235). Bu yüzden belâda olanlara merhamet etmek lâzımdır; âfiyette olanların da hamdetmeleri gerekir (el-Muvaṭṭaʾ, "Kelâm", 8).

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Korunma Duası Okunuşu: Kazadan Ve Beladan Korunmak Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Sureler -
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