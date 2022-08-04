Kazakistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Kazakistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Kazakistan, Orta Asya'da yer alan bağımsız bir Türk devletidir. Aynı zamanda yüzölçümü olarak da dünyanın en büyük ülkelerinden birisidir. Bu nedenle Türkiye'den birçok kişi bu ülkeye seyahat etmek istemektedir. Fakat vize politikaları hakkında pek çok kişi bilgi sahibi değildir. Birçok kişi Türk devleti olduğu için pasaportsuz olduğunu düşünebilmektedir. Türkiye'den Kazakistan'a giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Akıllara gelen ilk soru bu olmaktadır. Kazakistan vize istiyor mu? İşte yanıtı…

Kazakistan Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Kazakistan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 30 güne kadar olan ziyaretlerinde vizeden muaf olmaktadırlar. Bu süreyi aşan ziyaretler için Kazakistan diplomatik temsilciliklerine vize başvurusu yapıp vize almaları gerekmektedir.

Yürürlükteki vize rejimine göre, Kazakistan'da 30 günden daha uzun süreyle ikamet etmek isteyen vatandaşların Kazakistan'ın bulundukları ülkedeki temsilciliklerine önceden müracaat ederek amacına uygun vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kazakistan Göç Yasası'nda yapılan değişikliğe göre Kazakistan'da vizesiz kalış süresi 180 gün içerisinde 90 günü aşamaz. 11 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli yeni uygulamada, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 30 güne kadar bulunacak yabancı uyrukluların adres kaydı yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Eğitim, çalışma gibi amaçlarla 30 günden fazla ülkede bulunacak vatandaşlar için davet eden kurum ya da kişilerin 3 (üç) gün içerisinde Göç Polisi'ne (migrasyon) başvurarak geçici ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Ülkeye giriş ve çıkışlarda gümrük beyanında bulunmak gerekmektedir. Kazakistan'dan ayrılırken yurtdışına beraberinde 10.000 ABD Doları veya buna denk miktarda döviz çıkış yapacak olanların gümrük beyan formunda üzerlerindeki döviz miktarını belirtmeleri gerekmektedir.

Kazakistan Pasaport İstiyor Mu?

Türk Vatandaşlar Kazakistan'da ne kadar kalabilir gibi sorular son zamanlarda oldukça gündem haline gelmiştir. Bunun için belirlenmiş olan süre ise 30 gündür. Karşılıklı bir karar olarak dikkat çeker. Kazakistan Türk Cumhuriyetlerden birisidir ve Asya kıtasında bulunur. Bunun yanı sıra Türk vatandaşlarından vize istemez. Bunu belli bir süre ile sınırlar ve bu da bir aydır.

Kazakistan'ı ziyaret etmek isteyen Türkler, vize olmadan ve pasaport ile kimliklerini beyan ederek bu ülkeye gidebilirler. Vizeden muaf ülkelerden birinden gelinmediği sürece Kazakistan 'a gelen ziyaretçiler Kazak dış temsilciliklerinden vize almak zorundadırlar. Kazak diplomatik misyonu bulunmayan bir ülkeden gelen vatandaşların varışlarında, bir aya kadar kalma için önceden düzenlenmiş vizeye ulaşılabilir. Ücret yaklaşık US $ 80'dir ve davet mektubu düzenleyip Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan onay almalıdır.