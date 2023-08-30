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Giriş Tarihi: 31.8.2023

Kazalara 5 kurban

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Kazalara 5 kurban
Yurtta dün meydana gelen kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yalova'da önceki gece kontrolden çıkan kamyonet, önce kaldırıma, ardından bir villanın bahçe duvarına çarptı. Araçta sıkışan İsmail Efe Sezer (19) ve Kaan Tokay (18) ölürken, aralarında sürücünün de bulunduğu biri ağır 3 kişi de yaralandı.
Gaziantep'te, D-400 karayolunda kontrolden çıkan Salih Çelik'in (55) kullandığı kum yüklü kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrildi. Sürücü Salih Çelik olay yerinde öldü. Kazayı duyunca olay yerine gelen sürücü Çelik'in kızı ve oğlunun 'Baba ne olur gitme' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Bingöl'den Elazığ yönüne giden A.Ö.'nün kullandığı otomobil, Bulgurcuk Köyü kavşağından köy yoluna dönmek isteyen Ramazan Aydın'ın (79) kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletten fırlayan Aydın, karşı yönden gelen O.K.'nin kullandığı otomobilin altında kalarak öldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde, Çevre Yolu Gerze Viyadüğü kavşağında motosikletin kontrolünü kaybeden Almanya vatandaşı Wassen Rudolf, kaldırıma çarptı. Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kazalara 5 kurban
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