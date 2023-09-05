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Giriş Tarihi: 5.9.2023

Kazalara 7 kurban

Kırıkkale’de otomobil TIR’ın altına girdi. Kazada Sivas Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit hayatını kaybetti. Yurt genelindeki diğer kazalarda ise 6 kişi yaşamını yitirdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ali OKTAY Ali OKTAY
Kazalara 7 kurban
Kırıkkale'den Sivas yönünde giden, Sivas Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit'in kullandığı otomobil, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Kaliteli Köyü yakınlarında, Lisan Ö.'nün yol kenarına park ettiği TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdullah Halit Mücahit (33) ölürken, eşi Merve Kantaş Mücahit (26) yaralı kurtuldu. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kantaş Mücahit'in durumunun da ağır olduğu bildirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Antalya'nın Kepez ilçesinde, ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen 17 yaşındaki M.K., sokakta çocuklara çarptı. Kazada 11 yaşındaki Ahmet Ahmet öldü. Sürücü M.K. gözaltına aldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Efe Ö.'nün (24) kullandığı otomobil, Çavuş- Kıreli yol ayrımında ailesi çilek almak için durunca araçtan inen Elif Zümra Ertekin'e (8) çarparak ölümüne neden oldu. Sürücü gözaltına alındı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, M.S.'nin (31) kullandığı otomobil, korkuluklara çarptı. Sürücünün öldüğü kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Bilecik, Uşak, Ordu'daki kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kazalara 7 kurban
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