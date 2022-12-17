Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu

İslam İşbirliği Teşkilatı 2022 başkenti seçilen Tataristan Kazan'da 40'tan fazla ülkeden bakanlar, milletvekilleri, uluslararası sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim camiasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla e-spor, araştırma, fotoğraf ve yeni medya gibi birçok alanda yıl boyunca birçok etkinlik düzenlendi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen etkinlikte söz alan ICYF Başkanı Taha Ayhan "Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, karar alıcıların, sivil toplum temsilcilerinin ve gençlik liderlerinin bir araya gelerek 'Daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli gençlik" politikalarını tartıştığı ve deneyimlerini paylaştığı değerli bir platform oldu. Yıl boyunca gençleri, politika yapıcıları, uluslararası kuruluşları, genç liderleri ve farklı alanlardaki uzmanları, 70'den fazla ülkeden bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, genç girişimciler ve kültür, sanat ve bilim alanından binlerce kişiyi bir araya getirdi. Yakında dünya genç nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman Gençlerin zengin miraslarını ve kültürlerini küresel bir perspektiften birbirleriyle paylaşmaları için vazgeçilmez bir fırsat yarattı" ifadelerini kullandı.
Tataristan Gençlik İşleri Bakanı Timur Süleymanov ise yapılan etkinliklerin, diğer ülkelerden gençlerin birbirleriyle tanışmalarına fırsat sağladığını belirterek, "Bu yılın mirası, çeşitli alanlarda uluslararası gençlik işbirliğine yönelik uzun vadeli bir program olacaktır" dedi.
Konuşmaların ardından yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Nijer'den Souley Kallo Moutari ve Türkiye'den Tuba Erkoç Baydar "Yılın Genç Araştırmacısı", Bangladeşli fotoğraf sanatçısı Md Nazmul Hasan Khan "Yılın Fotoğrafçılığı", Cezayirli vahşi yaşam fotoğrafçısı ve vlogger Khoubaib Kouas "Yılın Influencer'ı", Ürdün'den Rama Assaf "Yılın Kamu Diplomasisi Projesi" , Azat Nurmukhametov ise "Yılın Genç Etnosporcu'su" alanında ödüle layık görüldü.
BİYO-FIKIH ÖDÜL GETİRDİ
Yılın araştırmacısı ödülünü alan Tuba Erkoç Baydar "Bu alan tıp etiğine İslami bir bakış açısı oluşturuyor. Aynı zamanda İslam hukuku üzerine de çalışıyoruz. Tıpla İslami ilimlerin birleştirilmesi İbn sina, Razi gibi alimlerin yapmış olduğu etik bakış açısını oluşturuyor. Bio-Fıkıh daha çok değer dünyamızla ilgileniyor. Hastalıkları tedavi etmek değilde hastalığa olan bakış açısı, doktorun hastasına çektiği acıların İslam hukukunda günahlarına kefaret olduğunu bilerek hastasına yaklaşmasını aynı zamanda ölüm kavramını İslami hukuk içerisinde anlatmasını yaklaşmasını savunan bir alandır. Canlılara İslami perspektiften nasıl yaklaşılması gerektiğini öğreten bir alan" diye konuştu.