Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu

İslam İşbirliği Teşkilatı 2022 başkenti seçilen Tataristan Kazan'da 40'tan fazla ülkeden bakanlar, milletvekilleri, uluslararası sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim camiasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla e-spor, araştırma, fotoğraf ve yeni medya gibi birçok alanda yıl boyunca birçok etkinlik düzenlendi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen etkinlikte söz alan ICYF Başkanı Taha Ayhan "Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, karar alıcıların, sivil toplum temsilcilerinin ve gençlik liderlerinin bir araya gelerek 'Daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli gençlik" politikalarını tartıştığı ve deneyimlerini paylaştığı değerli bir platform oldu. Yıl boyunca gençleri, politika yapıcıları, uluslararası kuruluşları, genç liderleri ve farklı alanlardaki uzmanları, 70'den fazla ülkeden bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, genç girişimciler ve kültür, sanat ve bilim alanından binlerce kişiyi bir araya getirdi. Yakında dünya genç nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman Gençlerin zengin miraslarını ve kültürlerini küresel bir perspektiften birbirleriyle paylaşmaları için vazgeçilmez bir fırsat yarattı" ifadelerini kullandı.